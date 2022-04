Tartu vallas valmis põgenike vastuvõtukeskus

Endises hooldekodus on 18 tuba majutuseks, üldkasutatavad köögid, puhkeruumid ja sanitaarruumid, mis võimaldavad majutada ligi 40 inimest.

Abikäe ulatasid kohalikud inimesed, kes annetasid abivajajate tarbeks üleskutse kaudu ruumide sisustamiseks vajalikku. Lisaks vallakodanike abile toetas uute tekkide ja patjadega OÜ Trendsetter Europe ja kohalik kodukeemiaettevõte Mayeri Industries AS pakkus puhastusvahendid.

«Sõjapõgenike saabudes saame selge pildi sellest, millist abi täpselt vajame,» rääkis valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev. «Momendil on enamus tube sisustatud, kuid vajaksime juurde veel kummuteid ja valgusteid ning mõningaid voodeid.»

Tartu valda on jõudnud ligikaudu 100 sõjapõgenikku, kellest osa on leidnud töö Tartu linnas, osa neist Tartu vallas. Koolikoha on saanud kaks õpilast ning lasteaiakoha oleme leidnud kahele lasteaialapsele.