GALERII ⟩ Apteeker Melchior täitis kinosaali publiku ja likööriga

Lõunakeskuse Apollo kinos toimunud esilinastusele olid uusimat eestlaste loodud filmi kutsutud tutvustama linateose osatäitjad Märten Metsaviir (Melchior), Maarja Johanna Mägi (Gerke), Alo Kõrve (Dorn), Helgur Rosenthal (Vicke) ja produtsent Tanel Tatter. Produtsent tõdes, et paar seanssi on küll varem olnud, ent küsimuse peale, kas keegi näeb filmi juba teist korda, ühtegi kätt ei tõusnud. «Nii hästi meil siis veel ei lähe,» naljatles Tatter. Ta tänas Tartu filmifondi antud panuse eest ning kinnitas, et kui film nähtud, siis saab vaataja aru, kuhu saadud raha läks.



Filmifondi ja Tartu loomemajanduskeskuse juht Külli Hansen sõnas, et ta on siiski üks neist, kes on filmi juba Tallinnas näinud. «Mulle meeldis! Eriti just post-produktsiooni pool. Kes tegi neid visuaale, mis olid taustaks?» küsis Hansen.



«Ma ei tea, kas selle vastuse peale aetakse meid Tartust tõrvikutega välja, aga need on tehtud Leedus,» naeris Tatter. Ta selgitas, et Eestis ei olnud sellist stuudiot, kus oleks vajalikult kõrguselt saanud inimesi filmida.



Apteeker Melchiori kehastav Märten Metsaviir märkis, et on filmiga sedavõrd lähedaseks saanud, et kui toimus võttepäev, kus peategelane saab peapõrutuse, tundis ka Metsaviir hommikul ärgates end halvasti. «Olin juba valmis helistama ja teatama, et ma ei saa täna võtetele tulla. Võtsin end siiski kokku ja sain võtteplatsil aru, et süžee ja stsenaarium käib minu endaga kaasas,» teatas Metsaviir. «Teatrinäitlejana tahaksin sellist asja tunda igapäevaselt, aga paratamatult kõigi teostega see ei hakka nii olema, kuid Melchiori käsikiri mõjus juba kirjutatuna selliselt, et loodetavasti võtab ka teid sellele retkele kaasa.»