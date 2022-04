VIDEO ⟩ Inna Šulženko Dnipros: meie linn on õmblustest lahti kärisemas

«Linn on otsekui õmblustest kärisemas,» räägib Inna Šulženko. «Nendele õnnetutele inimestele muutub eluaseme leidmine üha keerulisemaks...»

Inna Šulženko imestab samas, kui palju on neil Caritase juures vabatahtlikke just neil viimastel päevadel käinud. Tulevad täiesti tavalised inimesed, noored poisid, naised. «Aga kui kauaks neid jätkub,» küsib Inna.

Dnipros jagatava Caritase-organisatsiooni abipakis on jahu, kahte sorti kruupe, konserve, piim, suhkur, taimeõli, tee, küpsised. Samuti hügieenikomplektid, milles on pesupulber, hambapasta, seep, šampoon, sidemed naistele ja üht teist muud.

Ka räägib Inna Šulženko koolist, kus enne sõda õppis ta 9-aastane tütar Kirina, kes nüüd on oma suure venna Ivani juures sõjapaos Vilniuses.

«Sõnumikeskkonna Viberi koolirühmade lapsed seal õppetööst praktiliselt enam ei räägi,» ütleb Inna Šulženko. «Räägitakse ainult sellest, kuidas aidata hädas inimesi. Ka õpetaja palub, et kes saab, tulgu appi, kuna nende koolimajja on pandud elama väga palju põgenikke. Seesama õpetaja kirjeldab ka, kuidas üks poiss ütles talle: «Tead, minu koolimajast kodus pole enam midagi järel, kas ma üldse kunagi saan õppida?»»

Eile käis Inna Šulženko taas oma mehega jumalateenistusel. Teenistuse ajal sõitis üle kiriku lennuk. Mürin oli nii tugev, et seinad värisesid.

«Aga koor jätkas laulmist, inimesed jäid liikumatuks! Jumal, kas me oleme tõesti nende kohutavate sündmustega harjunud,» küsib Inna. «Igaüks meist usub, et see ei mõjuta teda ... »