GALERII ⟩ Kevadises Tartus puhkesid õide esimesed krookused

Suurtel Tartu ringristmikel, näiteks Sõpruse silla juures ja Räpina maanteelt linna sissesõidul, on lilleõied muutnud autosõidu kevadiselt värviliseks. Tartu linna haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja Eda Põldma selgitas, et lilled ei ole eelkasvatatud, vaid sibulad pandi mulda juba sügisel ning nüüd on aeg küps, et õied end ilmutaksid.



«Lisaks suurematele ristmikele, panime eelmise aasta sügisel lillesibulad mulda ka Tartu kaubamaja ja Kvartali vahele. Praegu on need õied veel noorukesed, aga on juba näha, et sealki kerkivad lilled,» rääkis Põldma.



Ehkki juhtub ka seda, et lilli käiakse varastamas ja lõhkumas, pole Põldma sõnul tegemist laialdase probleemiga. Kui palju linnal lillede peale igal aastal raha kulub, seda Põldma täpselt ei teadnud, sest igal aastal tehakse mõningaid täiendusi. «Ega seal muid kulutusi polegi, ainult sibulate hind ja tööjõukulud,» ütles ta.



Kui krookused on õitsemise lõpetanud, on kord tulpide ja nartsisside käes. «Kõige paremini on neid näha Sõpruse ringi juures,» teadis Põldma.