ERM alustab kultuurikursusega Ukraina põgenikele

Viiel kohtumispäeval ERMis saadakse tuttavaks üksteise ja muuseumiga, osalejad jagavad oma lugu ja saavad osa teiste lugudest. Külastatakse näituseid, räägitakse Eesti tähtsamatest ajaloosündmustest, keelest, kultuurist ja muusikast, loodusest ja kommetest. Valmistatakse ja maitstakse eesti toitu.



Kogu vajalik info ukraina keeles: https://www.erm.ee/et/kartotki-kurs-pro-estonsku-kulturu.



Varasemalt on niisugusel kursusel esimese sissevaate Eesti kultuuri, ajalukku ja eestlaste identiteeti saanud üle 700 osaleja. Kursust ennast on tunnustatud Tartumaa aasta õpiteo tiitliga 2020. ERM-i hariduskeskus on saanud kursuse arendamise eest ka muuseumihariduse edendaja tiitli (Muuseumiroti) 2021. aastal.



Kursuse läbiviimist toetab Integratsiooni Sihtasutus.