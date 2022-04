TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kuidas kõrgemad parkimistasud teie parkimisharjumusi muudaksid?

Tartlane Seila Peek. Foto: Margus Ansu

Seila Peek

Kindlasti see muudab ja ilmselt ma liiguks rohkem jalgsi või linnatranspordiga, mis on ilmselt ka eesmärk võib-olla. Nädalavahetustel kasutaksin samamoodi ilmselt rohkem ühistransporti ja liikleks vähem autoga.

Lea Sõmer

Lea Sõmer

Ei mõjuta, käin ainult pühapäeviti Tartus ja harva. Teil on siin täitsa lust ja lillepidu (tallinnaga võrreldes - toim). Sest no raekoja platsist kakssada meetrit eemal saad tasuta parkida laupäeva ja pühapäev – minge ja tehke Tallinnas järgi.

Andres Annikov

Andres Annikov

Kindlasti ei tee see parkimisharjumusi paremaks. Ma ei ole väga süvenenud, aga ma saan aru, et see ei puuduta ainult parkimist, vaid ka näiteks rattaringlust ja üldse kogu seda ühistranspordi teenust. Kas see just on kõik üks pakett, aga kindlasti osa sellest puudutab igaüht meist. Suhtun negatiivselt, sest probleeme ei saa lahendada kruvide kinnikeeramisega.

Umbes nii, et parkimine muutub mitte mingisuguse tegevusega kaasnevaks, vaid oleks luksuseks omaette. Seega arvan, et peaks saama probleeme kuidagi teistmoodi lahendada. Tartu on kui tõmbekeskus ja inimesed tulevad Tartusse nädalavahetustel ja neile on see kindlasti mingisugune lisakoormus või kulu.

Algi Karits

Algi Karits

Ma arvan küll, et see väga positiivne ei ole, et kui sa reede õhtu tuled ja oled veel laupäeva ja pühapäeva, et siis pead parkimise eest maksma. Praegu tuled reede õhtu ja oled tasuta kuni esmaspäeva hommikuni ja ma arvan, et muutus väga hea mõte ei ole.

Kui ma käiksin tihemini siin, siis mõjutaks rohkem, aga kui midagi muud üle ei jää, siis pargin ja maksan. Ma arvan, et ega ma sellepärast kusagil vähem käima ei hakka, me kõik ju lepime igasuguste asjadega ja midagi pole teha

Henri Heide

Henri Heide

Üldiselt ma ei ole autoga linnas, pigem jala, ratta või rulaga. Suuri muutusi see otseselt ei too.

Katrin Kiisk

