GALERII ⟩ Tammeka teenis koduväljakul võidu ja püüdis tabelis saarlased kinni

Publikut oli Tartus vaatama kogunenud ligi 200 inimest ning teisel poolajal nägid nad ka paari ohtlikku olukorda. Kuressaare poolel sai 61. minutil löögile Otto-Robert Lipp, aga Carl Kaiser Kiidjärve Kiidjärv tõrjus palli nurgalöögiks. Teisel poolajal võis näha ka karistuslööke, kuid need ei tabanud kumbki võrku.

Tammeka mängija Sander Kapper kinnitas mängu järel, et võidu nimel tehti kõvasti tööd ning emotsioon oli tulemuse järel lõpuks väga hea. «Tõsi, realiseerimine oleks võinu parem olla. Värava järel jäime liiga passiivseks,» kinnitas Kapper mängu järel.Ta ütles, et tänavu on iga vastane võrdne ning iga kohtumist tuleb minna võitma, olgu vastas FC Kuressaare või FC Flora.