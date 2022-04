Sadamaraudtee kaetakse sel nädalal jalakäija- ja rattasõbraliku freesipuruga.

Abilinnapea Raimond Tamm nentis, et kaasava eelarve võiduidee elluviimine loob kergliiklejatele täiendava võimaluse erinevate linnaosade vahel ning lihtsalt meeldivas looduslikus keskkonnas liikumiseks. «Lähiaastatel on plaanis endist sadamaraudtee ala rohekoridorina ja lineaarpargina järjest edasi arendada,» ütles Tamm.

Sadamaraudtee muutmine rohekoridoriks on üks 2021. aasta kaasava eelarve võiduideedest, mille rajamiseks on selle aasta eelarves ette nähtud 100 000 eurot. Lisaks freesipuruga katmisele ehitatakse välja puhkekohtade alused ja kavandatakse teelaiendused koos pinkidega, rajatakse valgustus, muudetakse ristumiskohad autoteega turvaliseks ja paigaldatakse truubid vee äravooluks. Freesimistöid tegi AS TREF, tööde kogumaksumus oli umbes 50 000 eurot.