GALERII ⟩ Eesti üliõpilaste selts tähistas Tartu ülikooli aulas suurt juubelit, kohal oli ka president

Seega on seltsi alustamisest möödas nüüdseks 152 aastat, kuid juubeli täitumist on EÜS alates 26. märtsist iga päev mingil moel tähistanud. Jäänud on veel viimased ning suuremad ettevõtmised, sest lisaks aktusele ootab seltsilisi täna balliõhtu ning homme on tarvis ühispilt teha.