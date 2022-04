Olümpiavõit ei ole toonud vehklemistrenni uute huviliste plahvatuslikku kasvu

Kui Tokyo olümpiamängudel Eesti epeenaiskond mullu kuldmedali võitis, oli see eriline tulemus Tartule ja tartlastele just seetõttu, et naiskonna liikmed Julia Beljajeva ja Erika Kirpu on pärit siit. Nad esindavad spordiseltsi Kalev, kus vägesid juhib Beljajeva tädi Natalja Kotova.