TARTU TULEMINE ⟩ Loodusmuuseum kolis algul majast majja

Loodusmuuseumi näituste ja loodushariduse osakonna peaspetsialist Inge Kukk on koostanud stendinäituse sellest, millistes hoonetes on 220 aasta jooksul see varandus paiknenud. Väljapaneku tutvustamist alustas ta Aleksander I venna suurvürst Konstantin Pavlovitši annetusest, mis saabus Tartusse rongiga.