GALERII ⟩ Annemõisa jalgpallihalli rajajad said kingiks kunstmuru

Eesti jalgpalli liidu peadirektor Tõnu Sirel ütles, et Annemõisa hall on ainult üks viieteistkümnest sisehallist, mida üle Eesti on kavas rajada. «Meie eesmärk on üle Eesti igasse maakonda selline sisehall rajada,» toonitas Sirel. «Kokku peaks ühise töö tulemusena valmima ligi 100 000 ruutmeetrit kaetud väljakupinda.»