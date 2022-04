Dnipros ei jätku eluasemeid, ka Caritase kontor on põgenike varjupaik

Kuidas kostis või paistis pommirünnak oblastikeskusesse Dniprosse? Inna Šulženko vastas, et kõik see leidis aset 70 kilomeetri kaugusel ja linnas paanikat õnneks ei ole.

Inna Šulženko saadab hoopis lühikese video oma kontorist, kus on Caritase töötajate lauad, paljundusmasinad, printerid ning nende vahel ajutised voodid ja põrandal madratsid. Elatanud naised, kellest telefonikaamera üle libiseb, on pärit Sjevjerodonetskist ning on enne Dniprosse jõudmist istunud kolm nädalat pommivarjendis.

«Kui me neile kontoris varjupaika pakkusime, küsisid nad hirmul silmadega mitu korda: «Kas siin ei tulistata. Kas tõesti pommitama ei hakata?»» meenutas Inna, ja tunnistas tõde, et üha raskem on Dnipros leida põgenikele vaba eluaset, ja kuigi ta neile naistele lubas, et midagi mõtlevad nad välja, siis ta tegelikult ei tea, kuidas või mida.

Inna Šulženko saadab iga päev teateid sisepõgenikest, kes saabuvad Dniprosse esimest sõjavarju otsima ning seda kaarti vaadates saabuvad nad nii ülevalt, alt kui ka paremalt. Foto: Lii Ranniku kaart

Inna Šulženko saadab paar rida ka oma sõbra kohta, kes elab perega Rubižnest, ja kellest ta mõni päev tagasi jutustas, kuidas sõber ei suuda enam vaadata oma laste surmahirmu täis silmadesse, kuna pommitamised Rubižnes on sedavõrd sagedased.

«Nad lahkusid Rubižnest ja nad on elus!» hõiskas Inna, nagu oleks võitnud loteriiga peapreemia. «Ma lihtsalt ei leia rõõmusõnu, kui kuulen, et inimestel on õnnestunud neist paikadest lahkuda ja nad on elus!»