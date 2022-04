MIKS? ⟩ ... on vaja suvel anda osa Riia tänavast ratturitele? Vanemuise tänaval on ju rattarajad?

Tartu üldplaneeringuga on kavandatud jalgrattateede võrgustiku rajamine, mis näeb ette üle linna tänavatele turvalise taristu tegemise nii ratturitele kui ka jalakäijatele. Seejuures on Vanemuise tänav jalgrattateede võrgustiku tugivõrgu osa ning Riia tänav põhivõrgu osa.

Mida see tähendab?

Põhivõrk tähendab seda, et tegu on prioriteetse tänavaga jalgrattakasutaja vaatevinklist ning seal on eriti oluline leida turvalised, muust liiklusest eraldatud lahendused rattateedele.