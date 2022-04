GALERII ⟩ Tartu võitles end viimasel sekundil lisajale, kuid pidi siis VEFi paremust tunnistama

Et Tartu meeskond jäi teisipäeval võõrsil VEFile 57:91 alla, vajasid nad täna võitu, mis viinuks veerandfinaali kolmandasse ringi. Ligi 700 pealtvaataja silme all algaski mäng tartlaste taktikepi järgi, tabati kaheksa kolmest kümnest vastaste kahe vastu ning veerandi lõpuks oli edu VEFi ees koguni 17 punkti – 36:19.