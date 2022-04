VIDEO ⟩ Kunstnik Robert Suvi maalinäituse avamine kujunes varaseks juubelipeoks, mille juhatas sisse saksofonist Lembit Saarsalu

Kui rahvas nende törtsude peale põranda keskele koondus, andis Lembit Saarsalu sõna kunstnikule. Robert Suvi ütles, et ta ei oska rääkida, vaadaku kohaletulnud parem pilte.

Seejärel ei jäänud Lembit Saarsalul üle muud, kui võtta juhtimise jälle üle ja küsida: «Mida me ootame? Kas kevadet! Aga kevad on juba käes. Mida me nüüd ootame? Suve! Aga suve pole vaja oodata, Suvi on meie keskel!»

Järgnes aplaus.

Saksofonist Lembit Saarsalu: Suvi on meie keskel! Foto: Margus Ansu

Nagu oleks sellest tähelepanust Robert Suvile veel vähe, palus Lembit Saarsalu publikul enda ümber tihedamasse sõõri koonduda, jagas laiali laululehed, pani saksofoni käest ja istus klaveri taha, tegi klahvidel hoogsa sissejuhatuse ja tervituslaul algas.

«Suvi, meie Robert Suvi

Soovime sul kõike head,

hoia uljalt püsti pea.»

See oli refrään, seda sai laulda kaks korda järjest. Siis tuli salm, mis kõlas nii:

«Su maalid, vitraažid ja joonistused

rõõmustavad ikka meid.

Su õpilased maalivad

ja käivad sinu maagilisi kunstiteid.»

Kui teos maha lauldud ja veelkord lauldud, mis on ka videos osaliselt näha ja kuulda, oli kõikide meeleolu ülev ja Robert Suvi nägu laia naeru täis. Lembit Saarsalu märkis, et eks temagi on hakanud viimasel ajal joonistama, kuna on pidanud Robert Suvi kohalolekut oma sõprade ringis pikki aastakümneid taluma. Oma joonistuste näituse lubas Saarsalu avada kahe aasta pärast ning ühtlasi lubas ta kutsuda siis ka Robert Suvi endale klaverit mängima.

Sellel sündmusel tahaks väga viibida!

Tänane pidu Vanemuise kontserdimajas oli olemuselt siiski natuke segane. See näis näituse avamisena küll, aga kuna kohaletulnuil olid peod lilli ja kingitusi täis, siis näis see samal ajal ka kunstniku 75. aasta sünnipäevapeo moodi pidu, mille õige pidamise aeg oleks alles 8. juunil.

Inspireerivaim kingitus oli Robert Suvi täiskasvanud õpilastelt, kes olid mässinud kilesse täiesti valge ja puhta raamitud lõuendi suuruses 100x120 cm, kaasapanuks fotod mälestusväärsetest päevadest ning ühistest maalilaagritest ja väljasõitudest.

Robert Suvi õnnitlevad ta täiskasvanud õpilased, kes on kõrgelt haritud spetsialistid igaüks omal erialal. Foto: Margus Ansu

Vanemuise kontserdimaja fuajeesse kogunenute hulgas oli niisiis nii Robert Suvi õpilasi, sõpru kui ka ärikundesid, nii portreteerijaid kui ka portreteeritavaid. Näitus jääb kontserdimaja seintele sooja kesksuveni ehk 1. juulini 2022.

Robert Suvi on kunstnik ja pedagoog, kes on viljelenud monumentaalmaali tehnikaid: freskot, sgrafiitot, mosaiiki ja vitraaži. Ta on olnud kunstiinstituudi maalikateedri õppejõud. Õpetanud Joensuus, sisekaitseakadeemias, euroülikoolis, Tallinna kunstikoolis, Tartu kõrgemas kunstikoolis ja Tallinna tehnikaülikooli Tartu kolledžis ning jätkab õpetamist oma stuudios ikka siinsamas Tartus.