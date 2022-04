Loodusmuuseumis saab laupäeval läbi linnulaulu ja suleliste meisterdamise kevadet õppida

Tartu ülikooli loodusmuuseum ootab huvilisi 2. aprillil kell 11.00–15.30 huvipäevale «Kevadine linnuelu». Et peale pikka talve on juba naasnud näiteks haned ning palju linnuliike on veel saabumas, saab tutvust teha nii aasta linnu metskurvitsa kui teistega.