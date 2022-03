Kliimaaktivist: peame edukuse sümbolid ümber mõtestama

Kliimaliikumise juht Kertu Birgit Anton tunnistab, et plakatiga tänavale tulek on alati enda mugavusalast välja minemine. Ometi leiab ta, et seda on vaja teha.

Tartuski läinud nädalal korraldatud üleilmne kliimastreik andis põhjuse kokku saada kliimaliikumise Fridays For Future (reeded tuleviku nimel – toim) Eesti eestvedaja Kertu Birgit Antoniga (19). Kolm aastat on ta olnud reedeti plakatiga väljas nagu raudpolt, kuid kas sellest on ka kasu olnud? Me räägime nüüd kliimast, järelikult on, arvab ta. Ja streigid on vaid jäämäe veepealne osa. Tegelikult teevad aktivistid palju muudki.