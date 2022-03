UTLIB 220 ⟩ Vana tolmunud kirjasõna ootab varjendis kõrgematele korrustele pääsemist

Ülikoolile on 10–15 aasta kestel ehitatud järjest uusi hooneid ja alati pakutakse nende valmimisel raamatud meile, sest uutes hoonetes ei ole raamatukogudele enam üldse ruumi või on poole vähem. Lõpuks kogunes seda kõike nii palju, et meie jõudlus ei käinud sellest enam üle. Meie raamatukogu remondi eel me lihtsalt pakkisime vastuvõetud annetused kokku ja panime siia hoiule. Nüüd oleme hakanud seda tasapisi läbi töötama.