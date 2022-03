VIDEO ⟩ Inna Šulženko: promenaadidel enam suudlevaid paare ei näe, nüüd mõtlen, tulgu mis tuleb

Dnipro jõgi algab Venemaalt Smolenski lähedalt, voolab läbi Valgevene ja Ukraina ning suubub Musta merre. Pikkuselt on see Euroopas neljas jõgi, 2200 kilomeetrit. Sellele on rajatud elektrijaamu ja sellest on paisutatud veehoidlaid ning poeedid on loonud Dniprost laule ja luuletusi.