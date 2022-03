Tartu raeplatsil süttisid küünlad märtsiküüditamise ohvrite mälestuseks

Üks aastates mees filmis portatiivse kaameraga vaat et iga küünalt ja iga süütajat. Jalutas ridade vahel, teises käes kepp, mis aitas tal munakivisillutisel paremat tasakaalu hoida.

See mees oli Ivar Künnapuu, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esimees, sündinud aastal 1941.

Küsimuse peale, miks ta neid märtsiküünlaid nii püüdlikult filmib, vastas Künnapuu, et teeb seda oma Kanada ja Hollandi tuttavate pärast, kelle seas on palju neid, kes Eesti ajalugu tunnevad ja seda maad kalliks peavad ning suviti tal külas käivad.»

Nüüd, mil Venemaa agressioon Ukraina vastu on kestnud juba üks kuu ja üks päev, ja inimesed surevad mitte ainult sõdureina lahingus, vaid ka süütute lastena oma purukspommitatud kodude rusude all, mil pered kistakse harali ja miljonid lahkuvad oma maalt ning mil mitte keegi ei tea, mis juhtub homme, on igaüks hinges tõsisem ja mõtlikum kui muidu.