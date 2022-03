GALERII ⟩ Noored kliimastreikijad haarasid trummid ja naasid taas raekoja ette häält tegema

Siiski on vähem või rohkem «Fridays for Future» liikmeid iga töönädala lõpus kliima eest streikinud, kasvõi veebis plakatitega pilte postitades. Et ilmad on taas soojemad ja koroonaviiruse levik väiksem, usub aastaid grupi liige olnud Madis Vasser, et nüüd hakatakse võimaluse korral ikkagi kesklinnas koha peal käima.