GALERII ⟩ Sadakond tartlast mälestas «Rukkilille» monumendi juures märtsiküüditatuid

Linnapea Urmas Klaas sõnas, et küüditamist on vaja mäletada ning meenutada. «Me ei tohi seda unustada selleks, et need õudused ei korduks,» rääkis ta. Klaas nentis, et Ukrainas toimuv Venemaa sõdagi tähendab ukrainlastele sarnaseid läbielamisi nagu 1949. aastal Eestis, sest paljud on sunnitud kodudest lahkuma.