Naised tulid sõjapakku, mehed läksid rindele

Pelmeenid saavad kõik ühetaolised nagu roosinupud. «Oi, me teeme pelmeene kodus alatasa,» teatab Julia Kazvirova, kes on väljaõppinud kokk. Enne sõja eest Eestisse põgenemist töötas ta Vinnõtsja oblastis Tultšõni lasteaias, vabal ajal võttis vastu ka tellimusi pidu- ja Rootsi laudadele. Nüüd valmistab ta iga päev hommiku-, lõuna- ja õhtusööki kaasmaalastele, kokku pea kümnele inimesele, kelle uus kodu on Eestis.