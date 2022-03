VIDEO ⟩ Inna Šulženko hingetõmbeta päevad, kleeplintidega aknad, huilgavad sireenid

Kui Eesti on jõudmas piirini, kus omavalitsused ei oska täpselt vastata, kui palju sõjapõgenikke on nad võimelised vastu võtma nii, et kõigile jätkuks elamispinda, tööd, lasteaia- ja koolikohti, siis Kesk-Ukrainas asuv Dnipro on otsekui metroojaam, kuhu on kogunenud lühikeseks hingetõmbeajaks tuhandeid koduta inimesi, kes ei tea, kas nad homme on veel elus.