GALERII ⟩ Ronimisministeeriumis peeti Eesti meistrivõistlusi boulderdamises

Laupäeval osales Ronimisministeeriumi võistlusel üle 120 noore nii Eestist kui Lätist. Võisteldi neljas grupis ja kolmes vanuseastmes ning kokku oli avatud 25 rada igale vanusegrupile. Samal ajal, kui noored mööda seinu kõrgemale liikuda proovisid, jälgisid nende sooritusi põnevusega lapsevanemad.

Mis täpsemalt aga on bouldering? Ronimisentusiast Mats Eek selgitas, et selle termini all peetakse silmas üht kaljuronimise alaliiki, kus rajad ei küündi väga kõrgele. «Need ulatuvad umbes nelja meetrini ning peamine julgestusvahend on matt,» rääkis Eek.

Üle saja aktiivse harrastaja

Ronimine kogub tema sõnul aina populaarsust, sest nüüd on tingimused Tartus paranenud. «Kui muidu oli seinu vähem ja huviliste seltskond kokku ligi 40 inimest, siis alates Ronimisministeeriumi avamisest üle aasta tagasi, on aktiivsete ronijate arv mitmekordistunud,» lisas Eek. Praegu on tema sõnul Tartus üle 100 aktiivse harrastaja ning noorte seas on näha uut pealekasvu.

Ronimisel saavad kasutust lihased üle terve keha ning see on väga vaheldusrikas ala. Eek tõdes, et kaljuronimine on veidi keerulisem kui välja näeb ning kukkumine käib asja juurde. «Kukkumine on loomulik ja seda tuleb teha väga kindlal moel. Aga ronimine ei ole ainult füüsiline tegevus, vaid pigem on asja võlu hoopis vaimses aspektis. Seal on vaja nii strateegiat, loovust kui ka otsusekindlust, et vahel mõni hirm ületada,» nentis Eek.