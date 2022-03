Mitmed põgenikud on leidnud endale sobivad huvitegevused ja spordialad

Tartu linnavalitsuse huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juht Mari-Anna Saluste sõnul on Ukraina põgenikele kuni maikuu lõpuni tasuta huvitegevust pakkunud 55 ühingut. Nende hulgast leiab nii spordiklubisid, huvikoole kui ka rahvakultuuriühinguid ning tegevusi pakutakse eelkooliealistest lastest kuni täiskasvanuteni. «Osades huvikoolides viiakse tunde läbi isegi ukraina keeles ning on saabunud juhendajaid, kes on ise huvitatud trennide andmisest,» ütles Saluste.

Kõige rohkem noori on kaasatud spordi valdkonnas aladel nagu aerutamine, jalgpall, võimlemine või uisutamine. Põgenikud on saanud liituda muusika- ja kunstiringidega või tantsutreeningutega. «Meil on ka selliseid juhendajaid, kes käivad hotellides noortega meisterdamas,» sõnas ta.

Ukraina keeles teated

Üks meeldejääv näide oli hiljuti majutusasutuses viibivast poisist, kes nägi seinal ukraina keeles huvitegevuste nimekirju, leidis jalgpalli treeningu ning soovis ise ka klubile e-kirja kirjutada. «Ka tantsukoolides ja võimlemistrennides on olnud mitmeid toredaid näited, kuidas muusika ja liikumise koostöös leiavad noored koha, kus ennast hästi tunda. See on väga tänuväärne, et pärast nende noorte traumakogemust võtavad neid vastu sõbralikud näod ja positiivne ellusuhtumine,» rääkis Saluste.

Ligikaudu 30 põgenikust koolinoort on liitunud regulaarsete huvitegevuse tundidega. Sellele numbrile lisandub umbes kakskümmend 7-20-aastast noort, kes on käinud erinevate huvitegevuste võimalustega tutvumas. «Statistika täpsustub iga päevaga ning linnal on huvikoolidega väga hea ning operatiivne koostöö selles osas,» kinnitas Saluste.

Lähitulevikus on tema sõnul eesmärk noorte integreerimine, neile võimaluste pakkumine ning vaimse tervise hoidmine. Pikem plaan 2022/2023 õppeaastaks on Saluste hinnangul integreerida siia jäävad Ukrainast saabunud noored sõjapõgenikud huviharidusmaastikuga. «Kuidas see täpselt uuel õppeaastal toimub, on alles selgumisel. Õues on juba kevad, varsti on suvi, peame planeerima tegevused ka selleks perioodiks, mil meie enda ühiskonnas kasvanud lapsed soovivad maale vanaema juurde minna ning mil põgenikest noored otsivad tegevust,» rääkis Saluste.