GALERII ⟩ Endise kino ruumidest Tartus saavad põgenikud suurt abi hommikust õhtuni, linn töötab ühtsema abisüsteemi loomise nimel

Luuakse üks kindel staap

Praegu peab Timm oluliseks, et iga inimene ei tooks hooga Ekraani juurde staapi hunnikutes riideid. Natuke aega tuleb olla ootel. «Staabi ümbertegemine ja üleandmine koostööpartneritele selleks, et sealt kiirelt jagada vajalikku ka juba saabunud põgenikele, on töös,» selgitas Timm. Ta lisas, et peagi antakse avalikult teada, millest täpsemalt puudus on.

Eesti Pagulasabilt vastutuse üle võtmise ja vabatahtliku abi korraldamise juhtimisega alustas sel nädalal ettevõtja ja juhtimistreener (coach) Age Rosenberg. Ta ise sattus põgenike abistamise juurde tänu tuttavale, kes leidis, et möödunud nädalal käivitunud algatuses on tarvis protsesside juhtimisega tuge. Kuna Rosenberg on kommunikatsiooni taustaga, siis sai tema ülesandeks erinevate osapoolte vahel suhete ja vastutusalade korraldamine ning koostöö sisse seadmine linnaga. «Kõige pealt pidin end kurssi viima. Ma olen tõesti nädal aega täistuuridel inimestega erinevatest organisatsioonidest suhelnud, et saada vajadustest ja praegusest olukorrast pilt ette ning luua visioon paremaks töö korraldamiseks,» selgitas ta.

Rosenbergi sõnul on eesmärk luua selged protsessid ja ühtne meeskond, et abipakkujad ja abisaajad üksteiseni jõuaksid. Väga suur on tõenäosus, et põhistaabiks ja peamiseks kogumispunktis jääb siiski endine kino Ekraan, kus praegu toimetab Eesti Pagulasabi.

Kuigi kinosaal selliseks otstarbeks loodud ja kõige mugavam koht, siis plussid kaaluvad üle. «See on väga hea asukohaga, kuhu pääseb igalt poolt hästi kohale. Nii abipakkujad kui abisaajad on selle kohaga juba tuttavad ning kindel kohtumispaik on oluline,» kinnitas Rosenberg. Eesti Pagulasabi vabatahtlikud, kes seni on riiete majandamisega kino Ekraani ruumides tegelenud, saavad tema sõnul jätkata olulise tööga, mida nad juba teinud on.

Liiga järsku, liiga palju

Miks on organiseerimine võtnud aega? «Kui küsida, miks need asjad aega võtavad, siis tuleb arvesse võtta, et osapooli on väga palju, kes kõik ju tahavad aidata. Kõigi süda on õiges kohas, lihtsalt seda kõike on korraga ja kiiresti liiga palju ning enamik inimesi peavad asjad ära korraldama oma päris töö kõrvalt. On olnud väga põnev, aga ka väga kurnav nädal,» kirjeldas ta. Ometi on Rosenberg veendunud, et kõike saab hästi korraldada ja põgenike vastuvõtmiseks on juba hea süsteem loodud, mida tuleb vaid arendada ja täiustada.

Ta loodab ühtse süsteemi ja selged protsessid paika saada hiljemalt aprilli alguseks. «Lähima nädala jooksul tahame Jaani kirikust asjad ära viia. Samal ajal alustavad vabatahtlikud arendajad meile suurte asjade nagu mööbli või kodutehnika info vahendamiseks andmebaasi ehitamist ning meie ise hakkame oma meeskonnas struktuuri looma ja täiendavalt vabatahtlike värbama,» kinnitas ta.