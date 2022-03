VIDEOD ⟩ Mariupoli perel, kes linnast välja pääses, on kodust alles korterivõtmed ja kass

Mariupoli ühe põgenikepaari lugu mahub ära 45-sekundilisse videosse. 24. veebruarist saadik on see paar istunud kas keldris, varjendis või vanni all. Vanni alla puges nende Siiami kass, kes sealt välja tulla enam ei julgenud ja keda tuli õhurünnakute vaheajal kuidagi söötmas käia.

Inna seisab keset linnaväljakut ja asub filmima. Ta kõrval on poeketi Varuse kauplus. Linn on tühi. Üksikud vanemad inimesed, kes väljas liiguvad, ei kiirenda sammu. Sireenid kõlavad, aga nad jätkavad stoiliselt oma teekonda, lootes Jumala armule.

Järgmisena näitab Inna pikki haiglakoridore, mis muul ajal on rahvast täis. Nüüd on vaikus. Ka arstid on lahkunud varjendisse. Kraanikausi kõrval põrandal on kümned täidetud veega pudelid. Tagavaravesi ajaks, kui kraanist enam vett ei tule. Koridori lõpus liigub koristaja, kes ei lase ennast õhuhäirest segada.