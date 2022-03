Õllemaailma kroonib vanima õllega pudel

Tähtvere servas seisab Tartu üks sümbolhooneid õlletehas koos sakilise otsaga linnasetorniga.​ Reinhold Guleke projekti järgi 1898 valminud hoone on juba ise puhas ajalugu, mida saab silmaga näha ja käega katsuda. Selles on suvel 2003 avatud muuseum, mis nüüd tänapäevaseks uuendatuna annab omaaegsed ajad ja nendega seotud lood edasi nõndamoodi, et tunda on ka maitset ja lõhna.