VIDEOD ⟩ Dniprost Lvivi rongile pääsemiseks tuleb seista pikas sabas, varjendis on kolmekordsed narid, poeriiulid peaaegu tühjad

Inna Šulženko ütleb, et lahkumised on alati rasked, ta vaatab põgeniketulva ja ütleb: «Varsti on kõik meie Ukraina linnad otsekui kummituslinnad...»

Päeva teisel poolel filmib Inna Šulženko Caritase töötajaile mõeldud varjendit, kuhu on vooditest ehitatud kolme- ja neljakordsed narid juhuks, kui maa alla tuleks jääda mitte ainult päevaks, vaid ka ööks. See, et sireenid ja plahvatused nendeni ka läbi keldrilae kostavad, on Inna sõnul tavaline asi.