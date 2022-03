Eriline taim pani botaanikaaia palmimaja haisema

Rivière’i titaanjuure ladinakeelne nimetus on Amorphophallus rivieri, millest esimene pool Amorphophallus tähendab tõlgituna deformeerunud fallost. Titaanjuurte eluviis on salapärane. Taim veedab suure osa oma elutsüklist puhkavana mulla all ja kui tal puhkus läbi hakkab saama, ilmub mullast välja «nina», millest vormub erilise kuju, värvi ja lõhnaga õisik või moodustub üks suur ja uhke lehevars. Hästi kasvanud ja toitunud mugulast tuleb esmalt õisik, mis võib venida üle meetri pikaks ja on tumelillakaspunast värvi. Õitsemise kõrghetkel levitab õisik lõhna, mis meeldib eriti porikärbestele ja teistele samasuguse maitse-eelistusega tiivulistele. Rivière’i titaanjuure õisik õitseb vaid paar päeva, umbes kuni 36 tundi.