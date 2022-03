VIDEO ⟩ Keset sõda ja keset Ukrainat - inimesed ei unusta naerda ega nalja heita

Dnipro on ära märgitud igal Ukraina kaardil, kui on vaja näidata lahingutest hõivatud alasid ja pommitatud linnu. Dnipro asub Kesk-Ukrainast pisut idas, Dnepri jõe ääres. Inna Šulženko argipäevad sotsiaaltöö organisatsioonis Caritas mööduvad nüüd just seal.