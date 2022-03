Kliimaspetsialist Kaspar Alev peab sõidukite vähendamist linnatänavatel oluliseks eesmärgiks. Paraku on Tartus viimase kümne aasta jooksul tuhande inimese kohta juurde tulnud sada autot.

Ehkki pärast seda, kui Venemaa Ukrainas verise sõja valla päästis, võivad varem sagedaseks jututeemaks olnud keskkonnaküsimused näida tühised, on endiselt tõsiasi see, et kliima soojenemine jätkub. Sellest tingitud probleemide ennetusega tuleb tegeleda kõikjal maailmas, ka Tartus.