VIDEOD ⟩ Ukrainlanna Inna Šulženko naases sõtta, et töötada kodulinnas Dnipros

Tütar Kirina käib nüüd Vilniuse koolis, kus õpivad rahvusvahelise kogukonna lapsed, kel on Leedu juured. Kui Kirina käest küsiti, kas ta tahab tagasi Ukrainasse, vastas tüdruk, et ei – rohkem ei taha.

Kirinal on oma tuba ühiselamus, sellessamas, kus elab ta Vilniuses õppiv 19-aastane vend Ivan. Nende ema Inna Šulženko loodab, et teineteist toetades saavad lapsed seal hästi hakkama.

Töötajaid pole

Sõda on kestnud kolm nädalat. Eilsest saadik on Inna Šulženko Dnipros, jätkates tööd sealt, kus see pooleli jäi. Ta koht on Caritases ehk üle maailma tegutsevas sotsiaaltöö organisatsioonis, millel on Kesk-Ukrainasse töötajaid alles jäänud vähe – inimesed on langevate pommide hirmus riigist välja sõitnud.

Caritase peamiste tegevuste hulgas praegu on nii riide- kui ka toiduabi jagamine sõjas räsitud peredele, kes ohtlikku teekonda Ida-Ukrainast Läände ette võtta kas ei julge, ei saa või ei soovi, sest nad ei hooli suurt enam millestki.

Foto: Pilt videost

Inna Šulženko kirjeldab siin videos oma esimese päeva tööd Caritases pärast Leedust naasmist. Väljast kostab õhuhäire sireen. Osa inimesi on läinud keldrisse, aga kõige vapramad jätkavad tegutsemist. Saabunud on humanitaarabi - rõivaid ja esmatarbevahendeid, mida tuleb sorteerida. Ruumi tagaosas toimetavad Mila ja Tatjana.

Inna Šulženko on rääkinud algusest peale kogu aeg seda, et tema sõjapõgenikuks ei hakka, vaid tuleb Ukrainasse tagasi, sest kõik ei saa maalt lahkuda. Raske oli uskuda, et kui inimene raketirünnakute ja sireenide kuuldekaugusest eemale pääseb, et ta siis meelt ei muuda, ja sõtta tagasi lähebki. Ühe öö on Inna Dnipros juba maganud, aga magada ei ole ta saanud, sest linna pommitatakse jälle.

Ukraina teedel põgenikevooridel lõppu ei paista. Osadel masinatel kiri «Lapsed». Foto: Inna Šulženko

Läbi laia maa Poola piirilt tagasi Dniprosse sõites oli Inna tunnistajaks vastusõitvale põgenike voorile, mille lõppu ei paista. Üksteise sabas liiguvad läände autod ja bussid, mõnel peal kiri «Lapsed». Vaid üksikud masinad sõidavad vastassuunas. Nende seas sõitis ka Inna koos oma mehe Pavloga, kes oli jäänud teda piiri lähedale Ukrainasse ootama, kuna mehi riigist välja ei lasta, ja teinud seal vabatahtlikutööd.

Pisarad said otsa

Küsimuse peale, kas neil hirmu ei ole, vastas Inna Šulženko, et õnneks on kõik hästi, lastega hoiavad nad sidet. Vilniusest välja sõites ja lapsi maha jättes nuttis ta küll palju, aga nüüd on pisarad otsas ja silmad kuivad.

«Kõige suurem hirm on mul see, et mis saab, kui see sõda laieneb Poola, Leetu, Lätti ja Eestisse... Meil on ainult kaks varianti: kas Ukraina võidab selle sõja koos muu maailmaga või...»