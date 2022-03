Nurmepesa lasteaia direktor lahkus ametist

Kui varem on direktor kommentaaridest loobunud, siis nüüd edastas Pärt kirja teel oma selgituse. «Esmalt tahaksin mainida, et ma ei lasku sellele tasemele, et hakkan kedagi otseselt ajakirjanduse vahendusel poriga loopima,» teatas ta. Pärt lisas, et siiani ilmunud artiklites on edastatud mitmeid faktidele mittetuginevaid ning emotsioonidel ja muljetel põhinevaid sõnumeid ja loomulikult on need teinud talle haiget.