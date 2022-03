Kiri ⟩ Tartu-Riia reisirongist

Nüüd selgub, et vastuseisu on avaldanud kummalisel moel just Eesti vastutav ministeerium.

Läbi aegade on raudteeliiklus naaberriikide vahel olnud vilgas ja lihtne. Nooremas eas sai Riiga ja Vilniusse korduvalt üliõpilaslaulupidudele Gaudeamus just rongiga sõidetud.

On selge, et Tartule on lisaühendusi vaja ka Rail Balticu raudtee valmimise järel. Meie riigi omaaegsete juhtide ebakompetentsuse ja lühinägelikkuse tulemusena kavandati see raudtee riigi ühele servale soode ja rabade vahele, jättes selle suuremale osale elanikkonnast raskesti ligipääsetavaks. On ju Kesk- ja Lõuna-Eestist mõttetu sõita Tallinnasse, et uuele kiirrongile pääseda.