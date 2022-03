GALERII ⟩ Mati Karmini portreefilmi esilinastus lõppes üllatusliku skulptuuri avamisega

Filmi on jäädvustatud palju muu kõrval Tartusse paigaldatud skulptuure, mille on modelleerinud Karmin. Nende hulgas on näiteks Juri Lotmani mälestusmärk ülikooli raamatukogu juures, «Suudlevad tudengid» raekoja ees ja skulptuur «Siga» turuhoone ees.

«Monumendimees» on valminud peamiselt kultuuriteemaliste filmide tegemisele keskendunud Artefilmi tiiva all, kust on vaatajate ette tulnud ka jäädvustus praegusest Vanemuise muusikajuhist Risto Joostist («Päikesepoiss», 2018). Tartu-keskne on samuti «Kirik, tornikell ja linnakodanik ...», mille peategelane on Peetri kirik ning kaks teist tähtsamat tegelast linnakodanik Tiit Veeber ja tema mälestuseks nime Tiitus saanud uus tornikell.