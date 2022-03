Vabatahtlike abistajate arvates ei saa hotellidesse majutatud põgenikud kõike, mida vaja

«Me saadame humanitaarabi Ukrainasse, aga siia jõudnud inimeste abistamine on olnud seni väga halvasti koordineeritud,» kritiseeris reede pärastlõunal Tartu linnavolikogu liige Eveliis Padar (SDE), kes on koos mitme aktiivse linlasega püüdnud viimastel päevadel vabatahtlikuna põgenike abistamisele kaasa aidata. «Olen täna pool päeva tegelenud sellega, et ühes majutusasutuses on kolme väikeste lastega pere peale ainult üks jalutuskäru! Ka napib mänguasju, lapsed mängivad lihtsalt hotelli treppidel, see on kogu nende päev,» kireldas ta.