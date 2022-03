Vananemine, elanikkonna vähenemine, linnastumine. Nende tendentside suunamiseks valmib strateegia

Arengustrateegia tähendab laiaulatuslikku kokkulepet ja nägemust sellest, milline on maakonna tulevik ning kuidas ühiselt soovitud tulemuseni jõutakse. Arengustrateegia uuendamine on kui lennureis, kus igal partneril on oma roll, vajalikud oskused ning ühine visioon kui reisi lõppsihtpunkt, arvas Tobreluts.

Ta lisas, et selleks, et maakond käiks riigi strateegiliste valikutega «ühte sammu», tuleb arvesse võtta Eesti 2035 määratletud pikaajalisi eesmärke ja tõlkida need Tartumaale sobivasse konteksti. Seega on tarvis on üle vaadata senised koostööpunktid, neid uuendada ja luua juurde uusi koostöösuhteid, mis aitavad lahendada kogu Tartumaa arenguvajadusi.