GALERII ⟩ Tartu korvpallimeeskond teenis kodusaalis BK Liepaja üle väärika võidu

Kodumeeskonna võidunumbriteks kujunesid 78:71 ja see oli Tartu meeskonnale üheksas võit sel hooajal. Enim punkte (12) kogus Märt Rosenthal, Robin Kivi arvele jäi 16 punkti. BK Liepaja kõige efektiivsem mängija oli Roberts Berzins, kelle kontole kogunes 13 punkti, neli lauapalli, neli korvisöötu ja efektiivsusnäitajaks 25.

Tartu peatreener Nikolajs Mazurs jäi meeskonna esitusega rahule ning hindas võitu tähtsaks. «Olime kannatlikud ja leidsime oma kohad rünnakul üles. Püüdsime hoida mängu lihtsana ja palli liigutada, see ka õnnestus,» kinnitas Mazurs. Ta tõdes, et kaitses on palju kõikumisi ja seda saab alati paremini mängida.