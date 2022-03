Kiri ⟩ Kersti Meinart: täiesti sobimatu lennugraafik

Nüüd lendan Finnairiga küll, aga Tallinna kaudu. Ka Tallinna-Brüsseli otseühendus on tartlase jaoks jube, see AirBalticu hommikune lend on 5.45.

Natuke leevendaks olukorda pühapäevane lend Tartust, seda kasutaks nii mitmedki. Tartus on päris palju neid, kes Soomes tööl käivad. See info oleks muidugi vaja edastada pigem Tartu linnapeale ja Finnairi juhtidele.

Muidugi on vaja saavutada olukord, kus kõik oleks rahul, Aasia ja USA jätkulendudele minejad, välismaal töötavad inimesed ja ka lihtsalt niisama turistid. Praegu on graafik selline, et ei sobi õieti kellelegi. Mul on ostetud üks Tartu-Brüsseli pilet...