Eesti Rahva Muuseum toetab Ukrainat ja ukrainlasi

Alates tänasest on avatud püsinäitusel Kohtumised vitriin «Au Ukrainale», kus tutvustatakse külastajatele ERMi kogudes olevaid Ukraina päritolu esemeid. Esitletud on väga isiklikke esemeid: näiteks pardikujuline karp, mis kuulus Krimmis sündinud Pauliine Allikasele või imelised värvitud ja kaunistatud lihavõttemunad. Näeb ka Ukrainast pärit laiatarbekaupu.

Alates sellest nädalast on Ukrainast pärit põgenikele muuseumi näitustele sissepääs prii, muusemitöötajad on valmis korraldama muuseumituure ja kultuuriprogramme. Muuseumi maja on avatud Ukraina kogukondadele ürituste või kokkusaamiste korraldamiseks. Eesti Rahva Muuseum annab oma saalid ja tehnilise toe sündmuste korraldajatele, kelle eesmärk on oma üritusega või ürituse sissetulekuga Ukrainat ja ukrainlasi toetada.