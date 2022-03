Tammelinn jäi elektrita üle kaheteistkümne tunni

Kõigi majapidamiste elektriühendus õnnestus tehnikutel taastada teisipäeva lõunaks. Et vooluühendus kõikides majades taastada, tuli Elektrilevil kasutada ka generaatori abi.

Ulatuslik katkestus tekkis sellepärast, et korraga läksid katki kaks keskpingekaablit ja üks madalpingekaabel. Kuigi eile lõunaks oli elektriühendus tammelinlastele ümberlülituste abil taastatud, ei olnud veel ka õhtupoolikul teada, miks need kaablid purunesid. Elektrilevi kommunikatsioonijuht Reti Meema vahendas, et vigased kaablid asuvad Tamme puiesteel Mureli tänava ja Suure kaare vahel.