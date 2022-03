Pöördumine ⟩ Jelena Frunze, Silver Kuusik: Ukraina sõda ei tohi tekitada rahvustevahelisi konflikte Eestis

Nagu kinnitati 1918. aastal vastu võetud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifestis, on kõik Eesti Vabariigi kodanikud, usu, rahvuse ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata, võrdsed meie seaduste ees. Me ei diskrimineeri kedagi kodakondsuse alusel. Eesti ei ole Nõukogude Liit, kus sõja ajal küüditati ja represseeriti muul moel volgasakslasi, tšetšeene, tatarlasi ja teisi ebalojaalseks peetud Nõukogude Liidu rahvusi.

Kõik, kes elavad Eestis, on meie kaasmaalased, ja kõik sõjapõgenikud Ukrainast leiavad meil varjupaiga niikaua, kui olukord nende kodumaal võimaldab neil koju naasta. Me ei käsitle ühtegi siin elavat rahvust Putini poliitika eest vastutavana. Sõda ei toimu venelaste ja ukrainlaste vahel, ammukski siin Eestis, vaid on algatatud Putini režiimi poolt. Me jääme kokkuhoidvaks ühiskonnaks, kus probleemide puhul ei otsita süüdlasi, vaid lahendusi.