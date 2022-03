GALERII ⟩ Tartu ülikooli peahoone ees avaldasid sajad inimesed toetust Ukrainale

Ehkki kogunemise eesmärk polnud avaldada meelt, vaid pigem näidata üles hoolivust ukrainlaste ja sealsete üliõpilaste suhtes, polnud rahva meelestatust kuigi raske tajuda – õigus vabalt elada ja õppida peab säilima kõigil. «Tartu ülikool mõistab üksmeelselt hukka Vene Föderatsiooni kallaletungi iseseisvale Ukraina riigile. See on ülim inimõiguste rikkumine ja demokraatliku ühiskonna vastane agressioon,» sõnas rektor Toomas Asser. «Ülikool on Ukrainale toeks vabaduse ning akadeemiliste väärtuste säilitamise võitluses. Sellepärast teeme kõik endast oleneva, et toetada sel äärmiselt raskel ajal ülikoolipere Ukrainast pärit liikmeid, meie üliõpilasi ja töötajaid.»

Sõja eest põgenevate ukrainlaste haridustee jätkamiseks luuakse Tartu ülikoolis lisaõppekohad ja tehtud on muidki ettevalmistusi Ukrainast sõja jalust põgenevate inimeste saabumiseks, näiteks oodatakse Ukraina akadeemilisi töötajaid kolleegidena tööle Tartu ülikooli.



«Kutsume kõiki ülikoole ja teadusasutusi astuma vastu vaba maailma ründamisele ning kandma hoolt tõetruu teabe levitamise eest. Euroopa ülikoolid peavad üheskoos aitama ukrainlastel hoida ülal oma haridus- ja teadussüsteemi,» rääkis rektor. Ta lisas, et praegusel ajal on ülikooli kohustus hoolitseda info kättesaadavuse eest ja tagada ligipääs uurimisasutustesse.



«Vaba maailma juht, president Volodõmõr Zelenskõi – ukrainlaste vaprus, ja teie roll juhatada oma rahvast olemasolusse, annab meile julgust ning ühendab meid. Venemaa algatatud sõda Ukraina vastu puhkes päeval, kui Eesti tähistas 104. vabadusaastat. Usume innukalt, et te võitlete meie sõda ning sõdite terve vaba maailma eest,» pöördus Asser oma kõnes otse Ukraina presidendi poole.



Ühtlasi lubas rektor, et ülikool teeb kõik võimaliku ukrainlaste turvatunde tagamiseks ja selleks, et ka Ukrainast pärit tudeng end siin hoituna tunneks. «Loodame, et sellest vähesest, mida meie ülikool saab teie heaks teha, on siiski teile abi. Slava Ukraini!» ütles Asser videopöördumise lõpus.



Sündmuse ajal ei seganud kohaletulnuid sadama hakanud lumi ning kedagi ei pannud lahkuma seegi tõsiasi, et pöördumist võeti üles kahel korral – esmalt tavakaameratega mitme nurga alt, teist korda filmiti rektori kõne üles droonidega.