Enne Annelinnas kõlanud avavilet soovisid jalgpallurid austusavaldusega Ukrainas sõjas kannatanutele ühineda paljude teiste jalgpalliklubidega, kes samuti enne mänge sel moel on teinud. Tartu Kalevi jalgpalliakadeemia turundusjuht Eret Rennig sõnas, et see mõte tekkis ühel klubi mängijal Sven Karul juba 25. veebruaril.