Lipu heiskasid veetornile Tartu Rotary klubi, Tartu Hansa Rotary klubi ning Tartu Toome Rotary klubi eestvedajad. Hansoni sõnul tuli idee eelkõige Tartu Rotary klubi liikmelt Hannes Astokilt.

«Ta oli kõige dirigeerija ja tal on juba tööalaselt mitu aastat väga tugevad sidemed Ukrainaga ning tema suhe Ukrainaga on kindlasti keskmisest eestlasest veel tugevam,» rääkis Hanson.

Hannes Astok on nimelt E-riigi Akadeemia direktor ning et ka Kiievis on kontor, töötabki seal 19 tema kolleegi. Seega ongi ta ta nendega vahetus suhtluses.

Astok sõnas, et mõte veetornile Ukraina lipp heisata sai tõuke aga suuresti täna raeplatsil toimuvast koorikontsertist. «Niisugune mõte tuleb, kui Ukrainas toimuvat vaadata, aga kuna täna on ühislaulmine, siis mõtlesin, et võiks veetornil Ukraina lipp lehvida,» rääkis rääkis ta.

Samused Rotary klubid on ühtlasi ka selle taga, et Tartu veetornis lipumast on. Nimelt paigaldasid nad selle sinna nelja aasta eest, mil Eesti Vabariik 100 sajaastaseks sai.

Eesti Rotary klubid on vabaduse eest võitlevat Ukrainat aidanud peale toetusavalduseks heisatud lipu mitmeti.