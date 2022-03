Kontserdi eestvedaja, koorijuht ja muusikapedagoog Lauri Breede kinnitas, et ettevalmistused on viimastel päevadel edenenud ladusalt. Kooride tarvis on kavas püstitada lava raeplatsi jõepoolsesse ossa. Lisaks rajatakse väiksem poodium muusik Toomas Lunge jaoks, kes asub ettekandele tulevaid teoseid saatma.

«Kontsert on vajalik selle pärast, et Ukraina rahvas vajab tuge, see on üks võimalus enda meelsust näidata, rõhutada seda, et oleme Ukraina rahvaga ühel poolel,» rääkis Breede. «Toetame moraalselt ja toetame materiaalselt. Moraalne tugi on ka oluline, see aitab hoida võitlusvaimu üleval. Hea oleks muidugi, kui see sõnum jõuks ka Vene rahvani, et sõda tuleb lõpetada.»