Tartu ehitusteenistuse vanemspetsialist Märt Mõttus on pidanud mitu korda nentima, et hanke võitnud Sloveenia ettevõte on Eestisse saabumist ja ehitustööde alustamist üha edasi lükanud. Väidetavalt tekitasid firmale probleeme nii inimeste haigestumine kui ka tarneraskused. Nüüd kinnitas Mõttus, et neljapäeval asuti kuplit kergitama ning täissuuruseni jõudis see reede pärastlõunal.